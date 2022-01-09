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Біля Львова зіткнулись маршрутка та легковик: семеро постраждалих

Ольга Денисяка

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Зранку 9 січня на трасі Львів –Луцьк Львівського району зіткнулись рейсовий автобус «Еталон» та легковий автомобіль Mazda 5. Внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них є дитина. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Аварія сталась 9 січня о 09:30 год. на трасі Львів –Луцьк поблизу села Новий Став Львівського району. Зіткнулись рейсовий автобус, що їхав за маршрутом Радехів-Львів, та легковик Mazda 5.

Внаслідок зіткнення деформованими конструкціями автомобіля Mazda 5 затиснуло 39-річну пасажирку та 35-річного водія. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували пасажирку та водія.

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Також на задньому сидінні легкового автомобіля Mazda 5 перебував 10-річний хлопчик, який за інформацією медиків, отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку. Потерпілих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

На момент ДТП в автобусі перебували восьмеро пасажирів. Внаслідок зіткнення травмувався 60-річний водій. Чоловіка госпіталізували в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова. Крім того, в рейсовому автобусі травми отримали троє пасажирів, які після огляду медиків від госпіталізації відмовились.

Щоб уникнути загоряння, рятувальники відключили акумуляторні батареї в автобусі та в легковому автомобілі. До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини та причини події з’ясовують правоохоронці.

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