ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні починають штрафувати за сексизм у рекламі

Наталя Дуляба

|

Із 8 січня в Україні набули чинності зміни до законодавства, які передбачають штрафи за дискримінацію за ознакою статі. Про це пише Укрінформ.

Зміни до Закону України «Про рекламу» Верховна Рада внесла ще торік у вересні, а чинності вони набули саме з 8 січня 2022 року. Відтепер на законодавчому рівні заборонені будь-які прояви сексизму у рекламі.

Дискримінаційна реклама за ознакою статі – реклама, що

  • містить твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення;
  • принижує гідність людини за ознакою статі;
  • демонструє насильство за ознакою статі;
  • використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Крім цього, закон забороняє в рекламі твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Реклама партнерів

За будь-яке вищезгадане порушення на рекламодавця чекатиме штраф розміром 10 мінімальних зарплат, встановлених законом на момент вчинення порушення.

Як писав Львівський портал, що з 1 січня 2022 року «мінімалка» в Україні залишається на рівні 6500 грн. З 1 жовтня мінімальна платня має збільшитись до 6700  грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів