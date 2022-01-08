В Україні починають штрафувати за сексизм у рекламі

Із 8 січня в Україні набули чинності зміни до законодавства, які передбачають штрафи за дискримінацію за ознакою статі. Про це пише Укрінформ.

Зміни до Закону України «Про рекламу» Верховна Рада внесла ще торік у вересні, а чинності вони набули саме з 8 січня 2022 року. Відтепер на законодавчому рівні заборонені будь-які прояви сексизму у рекламі.

Дискримінаційна реклама за ознакою статі – реклама, що

містить твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення;

принижує гідність людини за ознакою статі;

демонструє насильство за ознакою статі;

використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Крім цього, закон забороняє в рекламі твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

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За будь-яке вищезгадане порушення на рекламодавця чекатиме штраф розміром 10 мінімальних зарплат, встановлених законом на момент вчинення порушення.

Як писав Львівський портал, що з 1 січня 2022 року «мінімалка» в Україні залишається на рівні 6500 грн. З 1 жовтня мінімальна платня має збільшитись до 6700 грн.

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