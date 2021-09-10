Рада заборонила сексизм у рекламі

У п’ятницю, 10 вересня, Верховна рада України у другому читанні прийняла законопроєкт №3427 про протидію дискримінації за ознаками статі в рекламі. Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

У пояснювальній записці йдеться, що щорічно в Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та в офіс омбудсмена надходить понад 500 скарг на сексизм в рекламі. Тільки в 2019 році рекламодавці заплатили понад два млн гривень мільйонів гривень штрафів за поширення дискримінаційної реклами.

Така реклама містить твердження та (або) зображення про інтелектуальний, фізичний, соціальний чи інший вид переваги однієї статі над іншою. Або містить твердження про стереотипність ролі чоловіка і жінки, або принижує гідність людини за ознакою статі.

Заборонено демонструвати насильство за ознакою статі, зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою залучення уваги споживача та (або) натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні відносини, які не мають прямого відношення до рекламованого продукту або способу його споживання.

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У законі також прописані штрафи за дискримінаційну рекламу.