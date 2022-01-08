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У нафтопроводі біля Стебника виявили нелегальну врізку

Наталя Дуляба

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На 13 кілометрі нафтопроводу Орів – Дрогобич невідомі здійснили нелегальну врізку і забруднили землю довкола. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Випадок стався на саме Різдво, 7 січня, поблизу Стебника. Тут невідомі нелегально врізались у нафтопровід Орів – Дрогобич, що є філією нафтопроводу «Дружба» АТ «Укртранснафта».

Несанкціоновану врізку виявили на 13 кілометрі нафтопроводу. Внаслідок цього землю довкола забруднили нафтопродукти. Йдеться про територію площею близько 80 м кв.

Працівники «Укртранснафти» ліквідували витік, а розлиті нафтопродукти відкачали з землі. Попередньо відомо, що загрози довкіллю немає.

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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.292 ККУ (пошкодження чи руйнування магістральних або промислових нафто-, газо- чи нафтопродуктопроводів).

Санкція статті передбачає штраф розміром від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 2 років виправних робіт, або до 5 років обмеження волі, або позбавлення волі на той же термін.

Хто саме здійснив нелегальну врізку у нафтопровід, наразі не відомо. Це з’ясовують правоохоронці.

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