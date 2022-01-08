ОСТАННІ НОВИНИ

На Різдво окупанти тричі обстріляли українських військових

Наталя Дуляба

|

На Різдво, 7 січня, російсько-окупаційні війська тричі порушували «тишу» на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 7 січня, окупанти три рази обстрілювали позиції українських військових, в ому числі раз застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Противник відкривав вогонь у районі Катеринівки, Кам’янки і Новотошківського із мінометів і гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських бійців не постраждав. Наші військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Реклама партнерів

«Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації», – кажуть у штабі ООС.

Станом на 07:00 год. ранку суботи, 8 січня, на Донбасі тихо. Російські найманці наразі не порушують режим припинення вогню.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів