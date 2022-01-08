На Різдво окупанти тричі обстріляли українських військових

На Різдво, 7 січня, російсько-окупаційні війська тричі порушували «тишу» на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 7 січня, окупанти три рази обстрілювали позиції українських військових, в ому числі раз застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Противник відкривав вогонь у районі Катеринівки, Кам’янки і Новотошківського із мінометів і гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських бійців не постраждав. Наші військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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«Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації», – кажуть у штабі ООС.

Станом на 07:00 год. ранку суботи, 8 січня, на Донбасі тихо. Російські найманці наразі не порушують режим припинення вогню.

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