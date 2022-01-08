На Львівщині горіла дзвіниця старовинної дерев’яної церкви

У селі Коростів, що неподалік Сколе, спалахнула дзвіниця церкви святої Параскеви Тирнівської, яку спорудили у 1874 році. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у суботу, 8 січня, орієнтовно о 07:00 год. ранку. Займання виникло у дерев’яній дзвіниці церкви святої Параскеви Тирнівської.

Рятувальники кажуть, що складність полягала у тому, що вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями будівлі. На момент прибуття надзвичайників полум’я вже встигло охопити значну частину дзвіниці. Втім її таки вдалося вберегти від знищення.

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Також рятувальники не допустили перекидання вогню на саму старовинну церкву, що розташована поруч. На те, аби ліквідувати пожежу, пішло майже дві години. О 08:54 год. вогонь повністю загасили силами 17 вогнеборців.

Вогонь повністю знищив покрівлю і частину перекриття, стіни та деяку церковну атрибутику.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

Додамо, що дерев’яну церкву святої Параскеви у селі Коростів звели у 1874 році, а дзвіницю – у 1858 році. Пам’ятка архітектури національного значення.

І храм, і дзвіниця є зразком бойківської школи народної архітектури.

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Фото: ДСНС