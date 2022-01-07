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Уряд планує збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тисяч гривень

Аліса Белей

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З 2022 року уряд планує суттєво збільшити фінансування нових проєктів у сфері соціальних послуг. Зокрема, допомогу при народженні дитини хочуть підняти до 50 тисяч гривень. Наразі така допомога становить 41 280 гривень. Про це пише Суспільне.

З 2022 року Кабінет міністрів запроваджує новий пілотний проєкт, що допомагатиме фахівцям соціальної роботи у громадах оцінити потреби сімей та можливості наданням допомоги. Про це на форумі Україна 30. Саміт. Діти. повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, з наступного року уряд також планує збільшити допомогу при народженні дитини.

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«Ця допомога близько 10 років не індексується, вона є сталою. Тому ми просимо парламент підтримати нашу ініціативу і збільшити до 50 тисяч гривень допомогу при народженні дітей», – розповіла Марина Лазебна.

Наразі в Україні допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень. Її виплата здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами на банківську картку.

За даними Мінсоцполітики, станом на сьогодні в Україні 69 тисяч дітей позбавлені батьківського піклування. Серед них 64 тисячі виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках, або перебувають під опікою. У будинках дитини станом на 2021 рік виховуються 2675 дітей.

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Фото – з мережі Інтернет

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