Генерал, який керував захопленням Криму, очолив операцію РФ у Казахстані

Місію військ ОДКБ у Казахстані очолив генерал-полковник Андрій Сердюков, який організовував військову операцію з окупації Криму. Про це пише Українська правда.

Сердюков керував операцією із захоплення Криму Росією навесні 2014 року, а у 2019-му він очолив російське військове угруповання в Сирії.

Повідомляється, що саме Сердюков очолюватиме «миротворців» у Казахстані. Він є командувачем Повітряно-десантних військ ЗС Росії, має звання генерал-полковника.

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За словами Конашенкова, термін дії місії у Казахстані обмежений, але конкретних дат наразі не повідомляють.

На даний момент відомо, що у перекиданні російських військових до Казахстану задіяні 75 російських військово-транспортних літаків – Іл-76 та Ан-124, а перекидання триває цілодобово.

У Казахстан направлені підрозділи 45-ї бригади спецназу ВДВ РФ, 98-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ РФ та 31-ї окремої бригади ВДВ РФ. За словами Конашенкова, всі вони «пройшли спеціальну підготовку та мають реальний бойовий досвід».

Нагадаємо, на початку січня у Казахстані почались акції протесту через різке підвищення цін на скраплений газ та диктатуру. Вже із 4 січня вони переросли у масові протести та сутички із правоохоронцями, внаслідок яких більше тисячі осіб постраждали, є загиблі. По всій країні запроваджено надзвичайний стан, глушать інтернет, а уряд відправили у відставку. Учасникам протестів може загрожувати довічне увʼязнення.

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Фото: МО РФ