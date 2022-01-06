ОСТАННІ НОВИНИ

«Велика коляда» у Львові. Програма фестивалю

Андрій Котенський

|

Львів’ян запрошують на ХХIІІ Різдвяний фестиваль «Велика коляда». Захід пройде у онлайн, і офлайн форматі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Більшість виступів колективів колядників можна буде почути у стінах храму Пресвятої Євхаристії (Домініканський собор) 7-19 січня і дистанційно, і наживо. А 23 січня відбудеться трансляція заключного гала-концерту фестивалю.

У ХХIIІ фестивалі «Велика коляда» візьмуть участь 40 колективів. Це дитячі, юнацькі і дорослі хори, вокальні, ансамблі бандуристів, театральний гурт, сольні виконавці з різних областей та міст України: Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської області, Києва, Одеси, Херсона, Чернівців, а також з Білорусі (м. Мінськ) та Нідерландів (м. Гаага).

Реклама партнерів

В програмі цьогорічного фестивалю зроблено акцент на виконання творів різдвяної тематики (коляди, щедрівки, віншування, вертепи, звізди тощо) Буковини.

Фестиваль триватиме протягом двох тижнів і є однією з найпопулярніших подій нашого міста в часі Різдвяних свят.

Гала-концерт пройде у форматі онлайн 23 січня о 19.00 год.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів