«Велика коляда» у Львові. Програма фестивалю

Львів’ян запрошують на ХХIІІ Різдвяний фестиваль «Велика коляда». Захід пройде у онлайн, і офлайн форматі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Більшість виступів колективів колядників можна буде почути у стінах храму Пресвятої Євхаристії (Домініканський собор) 7-19 січня і дистанційно, і наживо. А 23 січня відбудеться трансляція заключного гала-концерту фестивалю.

У ХХIIІ фестивалі «Велика коляда» візьмуть участь 40 колективів. Це дитячі, юнацькі і дорослі хори, вокальні, ансамблі бандуристів, театральний гурт, сольні виконавці з різних областей та міст України: Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської області, Києва, Одеси, Херсона, Чернівців, а також з Білорусі (м. Мінськ) та Нідерландів (м. Гаага).

Реклама партнерів

В програмі цьогорічного фестивалю зроблено акцент на виконання творів різдвяної тематики (коляди, щедрівки, віншування, вертепи, звізди тощо) Буковини.

Фестиваль триватиме протягом двох тижнів і є однією з найпопулярніших подій нашого міста в часі Різдвяних свят.

Гала-концерт пройде у форматі онлайн 23 січня о 19.00 год.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.