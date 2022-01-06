У Львові затримали наркодилера з товаром майже на два мільйони гривень

У Львові затримали жителя Миколаєва, який збував гуртові партії наркотиків через закладки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Встановлено, що 25-річний мешканець Миколаєва для налагодження наркобізнесу навіть орендував квартиру, яку використовував як склад для фасування наркотиків. Збував їх у гуртовими партіями у безконтактний спосіб через великі закладки – так звані «мастерклади».

У результаті слідчих дій вилучено понад три кілограми наркотиків та психотропів, серед яких: амфетамін, канабіс, мефедрон, «Альфа-PVP», а також 450 пігулок екстазі та 68 марок ЛСД.

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Крім того, вилучено електронні ваги та засоби для фасування, мобільні телефони сім-карти та банківські картки. Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку сягає майже два мільйони гривень.

Затриманому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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