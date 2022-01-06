ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали наркодилера з товаром майже на два мільйони гривень

Андрій Котенський

|

У Львові затримали жителя Миколаєва, який збував гуртові партії наркотиків через закладки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Встановлено, що 25-річний мешканець Миколаєва для налагодження наркобізнесу навіть орендував квартиру, яку використовував як склад для фасування наркотиків. Збував їх у гуртовими партіями у безконтактний спосіб через великі закладки – так звані «мастерклади».

У результаті слідчих дій вилучено понад три кілограми наркотиків та психотропів, серед яких: амфетамін, канабіс, мефедрон, «Альфа-PVP», а також 450 пігулок екстазі та 68 марок ЛСД.

Реклама партнерів

Крім того, вилучено електронні ваги та засоби для фасування, мобільні телефони сім-карти та банківські картки.  Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку сягає майже два мільйони гривень.

Затриманому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів