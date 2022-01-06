Під Львовом швидка з пацієнтом застрягла у болоті

У Брюховичах – селищі міського типу, що у складі Львівської міської об’єднаної територіальної громади, рятувальники буксирували автомобіль швидкої допомоги, який застряг у болоті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Карета швидкої застрягла у болоті ввечері, 5 січня, на вул. Солов’їній, 39.

Автомобіль Ford Transit потрапив у пастку на ґрунтовій дорозі, коли транспортував пацієнта, з травмою руки.

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Рятувальники витягли карету швидкої з багна за допомогою буксирувального тросу.

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