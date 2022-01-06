На хабарі погорів начальник Держпродспоживслужби Львівщини

На систематичному вимаганні та одержанні хабарів викрито начальника одного із районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

За даними слідства, підозрюваний організував схему одержання на систематичній основі коштів від суб’єктів господарювання за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності.

Службовець, створивши умови, за яких підприємець вимушений був надати неправомірну вигоду задля підписання товарно-транспортної накладної щодо поставки дров паливних твердих порід. Відтак від підприємців вимагали та отримували по 10 000 грн.

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Зловмисника затримали під час чергового отримання неправомірної винагороди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється територіальним управлінням ДБР Львова.

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