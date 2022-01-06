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На горі Високий Верх рятували травмовану лижницю

Андрій Котенський

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Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижних трасах гори Високий Верх надали допомогу травмованій туристці-лижниці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників травми зазнала 53-річна жителька Ірпеня, яка не змогла самостійно спуститися із вершини.

Лижників закликають дотримуватися безпечної швидкості, яка дає час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення; не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази; одягайте захисне спорядження.

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