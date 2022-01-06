Якої погоди чекати Львівщині на Різдво

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 7 січня на дорогах буде ожеледиця; вночі пориви західного вітру 15 – 20 м/с. Така ж погода очікується й по території Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За даними Sinoptik, на Львівщину повертається мороз. Вже ввечері, 6 січня, очікується до 3 градусів морозу, без опадів.

На Різдво, 7 січня, очікується ясна погода і від 1 до 4 градусів морозу.

Реклама партнерів

Водночас на Марії, 8 січня, прогнозують опади снігу та до 6 градусів морозу.

В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадують, що не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

Водночас, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.