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В Жидачеві судитимуть продавця наркотиків

Ольга Денисяка

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До суду скерували справу щодо 42-річного чоловіка, який неодноразово продавав наркотики в Жидачеві на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Розслідування встановило, що чоловік, який до того вже був судимий за аналогічні злочини, незаконно продавав в Жидачеві психотропні речовини. В ході проведення обшуку за місцем проживання обвинуваченого виявили та вилучили наркотичні засоби та прекурсори, які останній зберігав для подальшого збуту.

42-річного чоловіка обвинувачують у незаконному зберіганні та збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України). Обвинувальний акт вже скерували до суду.

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