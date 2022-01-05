На Львівщині легковик збив літнього велосипедиста

У вівторок, 4 січня, між селищем Красне та містом Буськ автомобіль Volkswagen Golf збив 78-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася о 18:40 на автодорозі Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ між селищем Красне та містом Буськ. За даними поліції, 23-річний водій автомобіля Volkswagen Golf збив 78-річного велосипедиста.

Внаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: поліція