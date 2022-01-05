Львівські бабаки вперше за 13 років прокинулися передчасною: якою буде весна?

У Львівському натуралістичному центрі з зимової сплячки несподівано прокинулися бабаки Марічка та Мишко. Короткотривалий сон цих гризунів віщує, що зима буде недовгою. Про це пише ТСН.

Фахівці зазначають, що вперше за 13 років сон бабаків був таким коротким. Про те, що вони не сплять, свідчить розкритий отвір в їхній будці, який до сплячки бабаки самі закрили тирсою. Та вловити момент, коли тварини виходять зі свого гніздечка – дуже складно, бо вони ховаються.

Прокинулися Марічка і Мишко через теплу погоду, адже у Львові температура повітря сягнула + 8 градусів. Зоологи кажуть, що це ніяк не вплине на їхнє здоров’я. Навіть можуть знову заснути, як тільки вдарять морози.

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Але короткотривалий сон віщує одне – зима буде недовгою.

Додамо, за повір’ям, якщо гризун прокинеться і не побачить своєї тіні, весна прийде рано. А якщо навпаки, то варто готуватися ще до півтора місяця морозів.

Зазначимо, щороку на Стрітення бабаки у Львові віщують весну. Проте торік через сильні заметілі й морози вони не прокинулись.

Зауважимо, протягом останніх днів у Львові фіксують суттєве потепління. У перший день нового року Львів навіть побив температурний рекорд. Тоді стовпчики термометра піднялися до +9 градусів.

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