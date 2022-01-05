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Львів’ян просять допомогти організувати Святвечори для самотніх та літніх людей

Вероніка Рой

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«Майстерня милосердя» Комісії душпастирства охорони здоров‘я УГКЦ закликає небайдужих львів’ян долучитися до організації двох Святвечорі для підопічних з Львівського геріатричного пансіонату. Про це пише «Духовна велич Львова».

Волонтери прагнуть вже традиційно зорганізувати Святвечір напередодні Різдва та Водохреща для жителів Львівського геріатричного пансіонату, яких є близько 300-та. Заплановано, щоб вони отримали всі 12 страв.

«Знаємо, що у геріатричному пансіонаті проживає близько 300 осіб, це не лише літні люди, але й молодь з інвалідністю. Лише приблизно 7% з них хтось відвідує, всі інші є самотніми. Ми сподіваємося, що на Святвечір ці люди отримають родинне тепло, частуючись цими стравами.  Ми будемо вдячні кожному благодійнику, який складе свою пожертву. Також можна надати готову продукцію», – повідомила координаторка «Майстерні Милосердя» Мирослава Полець.

Номер картки Приват за яким можна скласти благодійну пожертву на організацію Святвечорів для потребуючих: 5457 0822 7305 1875 на ім‘я Карвацька Іванна (с.Севастіяна)

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