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Директор мисливського господарства на Львівщині вимагав 1000 доларів хабара

Вероніка Рой

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Правоохоронці затримали директора мисливського господарства на Львівщині, який вимагав 1000 доларів США за полювання у мисливських угіддях без відповідного дозволу. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, фігурант висунув вимогу місцевому мешканцю за 1000 доларів США надати можливість здійснювати полювання у ввірених службовцю мисливських угіддях без відповідного дозволу.

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Директора державного підприємства затримано в порядку ст. 208 КПК України після отримання усієї суми неправомірної вигоди. Йому вже повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

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Фото: прокуратура

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