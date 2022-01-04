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В Туреччині дозволили п'яту дозу covid-вакцини

Ольга Денисяка

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У Туреччині дозволили робити п’яте щеплення тим, хто вже отримав чотири дози вакцини, зокрема, дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech. Про це повідомляє Daily Sabah із посиланням на МОЗ Туреччини, передає Укрінформ.

«Особи, які отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech щонайменше три місяці тому, зможуть записатися на прийом п’ятої дози», повідомляє видання.

П’яту дозу вакцини можуть отримати «певні групи людей». Для отримання дози доступні вакцини Sinovac, BioNTech та турецька вакцина Turkovac.

Нагадаємо, у грудні минулого року Туреччина почала виробництво власної COVID-вакцини Turkovac. МОЗ Туреччини закликав робити бустерну дозу тим, хто вже вакцинувався. Дозу нагадування можна зробити вакциною турецької розробки Turkovac.

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Станом на ранок 4 січня у країні дві дози вакцини отримали 83,26% населення старше 18 років. За минулу добу в країні було виявлено майже 44,9 тисячі нових випадків інфікування, 160 людей померли, майже 27,5 тисяч одужали

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