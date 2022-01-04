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В горах Львівщини врятували двох туристів

Ольга Денисяка

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3 січня на горі Високий Верх рятувальники допомогли двом травмованим лижникам. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижних трасах гори Високий Верх надали допомогу двом травмованим туристам-лижникам. Зокрема, 48-річному одеситові, що отримав травму лівої ноги та 18-річному юнакові з Харкова, що отримав травму голови.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали їх медикам для надання подальшої допомоги.

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Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

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