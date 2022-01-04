В Google побільшало запитів українською: Львівщина – в лідерах

У 2021 році в пошукових запитах Google зросла частка запиту «Україна» замість російськомовного «Украина». Однак україномовний запит переважав лише в трьох областях – Львівьскій, Тернопільській та Івано-Франківській. Про це повідомляє Zbruc.eu.

Впродовж останніх років українські користувачі все частіше роблять запити в Google рідною мовою. У порівнянні з 2013 роком частка запиту «Україна» зросла вдвічі. Між 2020 та 2021 роками також відбувся помітний стрибок.

За минулий рік запит «Україна» переважав лише у трьох областях – Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській. Водночас у Рівненській та Волинській областях дещо переважає російськомовний варіант.

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Водночас, порівнюючи запити «Львів» і «Львов», україномовний запит охоплює половину областей України.

Як писав Львівський портал, у 2021 році українці найбільше шукали у Google інформацію про Євро-2020, на другому місці опинився гучний серіал «Гра в кальмара». Із повним переліком найпопулярніших запитів за рік можна ознайомитися за цим посиланням.

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