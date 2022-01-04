У курортному Трускавці другу добу немає води

Комунальне підприємство «Дрогобичводоканал» призупинило подачу води мешканцям курортного Трускавця. Місцеві жителі не мають води вже другу добу поспіль. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

ТзОВ «Трускавецький водоканал» не уклав договір на водопостачання на 2022 рік із КП «Дрогобичводоканал». Саме це стало причиною вимкнення водопостачання усьому Трускавцю.

Так, із 09:00 год. понеділка, 3 січня, «Дрогобичводоканал» перестав подавати воду мешканцям Трускавця. Таким чином місцеві залишаються без води вже другу добу поспіль.

Для того, аби відновити водопостачання Трускавця, необхідно укласти згаданий договір. Попередньо відомо, що підписати документ сторони збираються протягом вівторка, 4 січня.

Реклама партнерів

Водночас КП «Дрогобичводоканал» у своїй офіційній заяві вказує, що саме «Трускавецький водоканал» затягує з підписанням договору на водопостачання. Більше того, станом на 3 січня останній заборгував комунальникам 12,5 млн грн.

«Ще 5 листопада 2021 року КП«Дрогобичводоканал» повідомило ТзОВ «Трускавецький водоканал» про завершення дії згаданого договору опівночі 1 січня 2022 року. Більше ніж через місяць, 8 грудня, затягуючи час, керівництво «Трускавецького водоканалу» звернулося з проханням про надання проєкту нового договору. Відповідно до законодавства наше підприємство вимагало надати пакет необхідних документів. Однак до 31 грудня підприємство цього так і не зробило, чим остаточно зірвало можливість підписання договору. Втім розуміючи ситуацію, у якій можуть опинилися трускавчани, і зважаючи на наближення святкових днів, КП «Дрогобичводоканал» пішло назустріч і 31 грудня надало проєкт договору. Зважаючи на постійні конфліктні коливання у взаєминах із Трускавецьким водоканалом, наше підприємство зафіксувало три стратегічно важливі умови у цьому проєкті договору. Зокрема, запропонувало встановити конкретні об’єми послуги, які ТзОВ «Трускавецький водоканал» збирається щомісячно купувати, передбачило чітку відповідальність при невчасній оплаті, а також окреслило точку розмежування майнової належності щодо надання послуги з централізованого водовідведення. Однак друга сторона станом на 31 грудня не взяла на себе зобов’язання з виконання цих умов, відповідно, договору не підписала, тому ситуація розгорнулася таким чином», – пояснюють у КП «Дрогобичводоканал».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.