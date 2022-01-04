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Синоптики розповіли, якої погоди українцям чекати у січні

Вероніка Рой

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Цьогоріч у січні українців очікує доволі тепла погода. Середньомісячна температура повітря становитиме до 1° тепла. Про Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, середня місячна температура повітря передбачається 1-5° морозу, в Криму 0-1° тепла, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 28-62 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 79 мм, що в межах норми.

Синоптики також зазначають, що середня місячна температура повітря у січні складає 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла. Абсолютний мінімум температури повітря – 23-39,9° морозу, місцями в Чернігівській та Луганській областях 40-41,9° морозу, на узбережжі Криму місцями 13-22° морозу. Абсолютний максимум температури повітря – 8-18° тепла, в Криму до 21°.

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Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті, високогір’ї Карпат та Криму до 125 мм.

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