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Різдво у Львові. Розклад богослужінь у храмах

Вероніка Рой

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7 січня українці відзначають Різдво Христове – одне з найбільших християнських свят, День народження Ісуса Христа. У цей святковий час у катедральних храмах Львова відбудуться Різдвяні Богослужіння та колядування.

Львівський портал зібрав розклад богослужінь на Різдво у храмах Львова.

Українська греко-католицька церква

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Архикатедральний собор святого Юра (площа святого Юра, 5)

6 січня. Навечір’я Різдва Христового

08:00 — Великі Царські Часи.

Вечірня з Літургією св. Василія Великого.

16:00 — Велике Повечір’я з Литією. Утреня.

22:30 — Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого (очолює Преосвященний ВОЛОДИМИР, Єпископ-помічник Львівської Архиєпархії). Мирування.

7 січня. Різдво Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа

08:00— Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого (очолює Високопреосвященний ІГОР, Митрополит Львівський). Мирування.

11:00 — Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого на всяке прошення.

16:00 — Вечірня.

8 січня. Собор Пресвятої Богородиці

07:30 — Божественна Літургія на всяке прошення.

09:00 — Божественна Літургія на всяке прошення.

11:00 — Божественна Літургія на всяке прошення.

17:00 — Всенічне Бдіння (Вечірня та Утреня).

Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)

6 січня. Навечір’я Різдва Христового

8:00 – Великі Царські Часи (Час 1-ий); Вечірня з Літургією св. Василія Великого Сповідь

10:00 – Великі Царські Часи (Час 3-ій); Парастас /Сповідь

13:00 – Великі Царські Часи (Час 6-ий) Сповідь

18:00 – Великі Царські Часи (Час 9-ий) Сповідь

23:00 – Велике Повечір’я з Литією

00:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого Сповідь

7 січня. Різдво Господа і Спаса нашого Ісуса Христа

7:30 – Божественна Літургія

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

13:00 – Божественна Літургія

*15:00 – BYZANTINE DIVINE LITURGYIN ENGLISH

17:00 – Божественна Літургія

18:30 – Божественна Літургія

20:00 – Божественна Літургія

21:00 – Велика вечірня з Литією

8 січня. Собор Пресвятої Богородиці

7:30 – Божественна Літургія

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

13:00 – Божественна Літургія

15:00 – Божественна Літургія

17:00 – Божественна Літургія

18:00 – Молебень до Пресвятої Богородиці

18:30 – Божественна Літургія

20:00 – Божественна Літургія

21:00 – Велика вечірня

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського, 1)

6 січня. Навечер’я Різдва Христового

08:00 – Великі царські часи

09:00 – Велика вечірня з літургією св. Василія Великого

23:00 – Велике повечір’я з литією, а по закінченню (00:00 год.) Божественна літургія свята Різдва Христового

7 січня. Різдво Христове

07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 і 19:00 – Божественна літургія

18:00 – Велика вечірня з литією

8 січня. Собор Богородиці

07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 і 19:00 – Божественна літургія

18:00 – Велика вечірня

Церква Святого Йосафата (вул. Замарстинівська, 134)

6 січня. Навечіря Різдва

08:00 – Царські часи

09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

21:30 – Велике повечір’я

7 січня. Різдво Христове

07:30 – Свята Літургія

09:00 – Свята Літургія

11:00 – Свята Літургія

13:00 –  Свята Літургія

8 січня. Собор Пресвятої Богородиці

06:30 – Утреня

07:30 – Свята Літургія

09:00 – Свята Літургія

11:00 – Свята Літургія

13:00 – Свята Літургія

18:00 – Свята Літургія

Храм Різдва святого Івана Хрестителя (м. Винники, вул. Галицька, 61)

6 січня

08:00 – Царські часи

09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

16:00 – Велике повечір’я, освячення просфор до Різдвяної вечері

23:00 – Утреня, урочиста Різдвяна Божественна Літургія

7 січня

07:00 – Божественна Літургія

09:00 – Божественна  Літургія

11:00 – Божественна Літургія

13:00 – Божественна Літургія

8 січня

07:45 – Божественна Літургія

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

15:00 – спільна парафіяльна коляда біля храму

Храм святої Анни (вул. Городоцька, 32)

6 січня. Навечіря Різдва

07:30 – Божественна літургія за померлих

09:00 – Царські часи

Вечірня з Літургією св. Василія Великого

17:00 – Велике повечер’я з литією

7 січня. Різдво Христове

07:30 – Божественна Літургія

09:00 – Божественна  Літургія

10:30 – Божественна Літургія

12:00 – Божественна Літургія

13:30 – Божественна Літургія

8 січня. Собор Пресвятої Богородиці

07:30 – Божественна Літургія

09:00 – Божественна  Літургія

10:30 – Божественна Літургія

12:00 – Божественна Літургія

18:00 – Божественна Літургія

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175,а)

6 січня. Навечіря Різдва

08:00 – Великі (Царські) часи. Вечірня з Літургією св. Василія Великого

17:00 – Велике Повечір’я з литією

21:00 – утреня

22:00 – Божественна Літургія

7 січня. Різдво Христове

07:00 – Божественна Літургія

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

15:00 – Різдвяний обід для потребуючих

8 січня. Собор Пресвятої Богородиці

07:00 – Божественна Літургія

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

15:00 – Божественна Літургія

Православна Церква України

Церква Успіння Богородиці (вул. Руська, 7)

6 січня

8:30 – св. Літургія

17:00 – Вечірня і молебень

7 січня

8.30 – св. Літургія

17:00 – Акафіст до вмч і ціл. Пантелеймона

8 січня

8:30 – св. Літургія

17:00 – Всенічна

Церква покрови пресвятої Богородиці ( вул. Щирецька, 36)

6 січня

08:00 – Царські часи

09:00 – Божественна Літургія

16:00 – Навечір’я Різдва Христового

7 січня. Різдво Христове

06:30 – Божественна Літургія

08:00 – Божественна Літургія

10:00 – Божественна Літургія

12:00 – Божественна Літургія

18:00 – Вечірня з колядками

8 січня

08:00 – Божественна Літургія

10:00 – Божественна Літургія

12:00 – Божественна Літургія

18:00 – Вечірня з колядками

П’ятницький храм на Підзамче (вуд. Б. Хмельницького, 77)

6 січня. Навечір’я Різдва Христового

07:00 – Царські часи

08:00 – Вечірня і Божественна Літургія

16:00 – Святкова всенічна

7 січня. Різдво Христове

07:00 – Божественна Літургія

09:00 – Божественна Літургія

16:00 – Велика вечірня і коляда

8 січня. Собор Пресвятої Богородиці

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

17:00 – Велика вечірня і коляда

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