Різдво у Львові. Розклад богослужінь у храмах

7 січня українці відзначають Різдво Христове – одне з найбільших християнських свят, День народження Ісуса Христа. У цей святковий час у катедральних храмах Львова відбудуться Різдвяні Богослужіння та колядування.
Львівський портал зібрав розклад богослужінь на Різдво у храмах Львова.
Українська греко-католицька церква
Архикатедральний собор святого Юра (площа святого Юра, 5)
6 січня. Навечір’я Різдва Христового
08:00 — Великі Царські Часи.
Вечірня з Літургією св. Василія Великого.
16:00 — Велике Повечір’я з Литією. Утреня.
22:30 — Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого (очолює Преосвященний ВОЛОДИМИР, Єпископ-помічник Львівської Архиєпархії). Мирування.
7 січня. Різдво Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа
08:00— Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого (очолює Високопреосвященний ІГОР, Митрополит Львівський). Мирування.
11:00 — Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого на всяке прошення.
16:00 — Вечірня.
8 січня. Собор Пресвятої Богородиці
07:30 — Божественна Літургія на всяке прошення.
09:00 — Божественна Літургія на всяке прошення.
11:00 — Божественна Літургія на всяке прошення.
17:00 — Всенічне Бдіння (Вечірня та Утреня).
Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)
6 січня. Навечір’я Різдва Христового
8:00 – Великі Царські Часи (Час 1-ий); Вечірня з Літургією св. Василія Великого Сповідь
10:00 – Великі Царські Часи (Час 3-ій); Парастас /Сповідь
13:00 – Великі Царські Часи (Час 6-ий) Сповідь
18:00 – Великі Царські Часи (Час 9-ий) Сповідь
23:00 – Велике Повечір’я з Литією
00:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого Сповідь
7 січня. Різдво Господа і Спаса нашого Ісуса Христа
7:30 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
13:00 – Божественна Літургія
*15:00 – BYZANTINE DIVINE LITURGYIN ENGLISH
17:00 – Божественна Літургія
18:30 – Божественна Літургія
20:00 – Божественна Літургія
21:00 – Велика вечірня з Литією
8 січня. Собор Пресвятої Богородиці
7:30 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
13:00 – Божественна Літургія
15:00 – Божественна Літургія
17:00 – Божественна Літургія
18:00 – Молебень до Пресвятої Богородиці
18:30 – Божественна Літургія
20:00 – Божественна Літургія
21:00 – Велика вечірня
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського, 1)
6 січня. Навечер’я Різдва Христового
08:00 – Великі царські часи
09:00 – Велика вечірня з літургією св. Василія Великого
23:00 – Велике повечір’я з литією, а по закінченню (00:00 год.) Божественна літургія свята Різдва Христового
7 січня. Різдво Христове
07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 і 19:00 – Божественна літургія
18:00 – Велика вечірня з литією
8 січня. Собор Богородиці
07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 і 19:00 – Божественна літургія
18:00 – Велика вечірня
Церква Святого Йосафата (вул. Замарстинівська, 134)
6 січня. Навечір’я Різдва
08:00 – Царські часи
09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
21:30 – Велике повечір’я
7 січня. Різдво Христове
07:30 – Свята Літургія
09:00 – Свята Літургія
11:00 – Свята Літургія
13:00 – Свята Літургія
8 січня. Собор Пресвятої Богородиці
06:30 – Утреня
07:30 – Свята Літургія
09:00 – Свята Літургія
11:00 – Свята Літургія
13:00 – Свята Літургія
18:00 – Свята Літургія
Храм Різдва святого Івана Хрестителя (м. Винники, вул. Галицька, 61)
6 січня
08:00 – Царські часи
09:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
16:00 – Велике повечір’я, освячення просфор до Різдвяної вечері
23:00 – Утреня, урочиста Різдвяна Божественна Літургія
7 січня
07:00 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
13:00 – Божественна Літургія
8 січня
07:45 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
15:00 – спільна парафіяльна коляда біля храму
Храм святої Анни (вул. Городоцька, 32)
6 січня. Навечір’я Різдва
07:30 – Божественна літургія за померлих
09:00 – Царські часи
Вечірня з Літургією св. Василія Великого
17:00 – Велике повечер’я з литією
7 січня. Різдво Христове
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
10:30 – Божественна Літургія
12:00 – Божественна Літургія
13:30 – Божественна Літургія
8 січня. Собор Пресвятої Богородиці
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
10:30 – Божественна Літургія
12:00 – Божественна Літургія
18:00 – Божественна Літургія
Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175,а)
6 січня. Навечір’я Різдва
08:00 – Великі (Царські) часи. Вечірня з Літургією св. Василія Великого
17:00 – Велике Повечір’я з литією
21:00 – утреня
22:00 – Божественна Літургія
7 січня. Різдво Христове
07:00 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
15:00 – Різдвяний обід для потребуючих
8 січня. Собор Пресвятої Богородиці
07:00 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
15:00 – Божественна Літургія
Православна Церква України
Церква Успіння Богородиці (вул. Руська, 7)
6 січня
8:30 – св. Літургія
17:00 – Вечірня і молебень
7 січня
8.30 – св. Літургія
17:00 – Акафіст до вмч і ціл. Пантелеймона
8 січня
8:30 – св. Літургія
17:00 – Всенічна
Церква покрови пресвятої Богородиці ( вул. Щирецька, 36)
6 січня
08:00 – Царські часи
09:00 – Божественна Літургія
16:00 – Навечір’я Різдва Христового
7 січня. Різдво Христове
06:30 – Божественна Літургія
08:00 – Божественна Літургія
10:00 – Божественна Літургія
12:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня з колядками
8 січня
08:00 – Божественна Літургія
10:00 – Божественна Літургія
12:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня з колядками
П’ятницький храм на Підзамче (вуд. Б. Хмельницького, 77)
6 січня. Навечір’я Різдва Христового
07:00 – Царські часи
08:00 – Вечірня і Божественна Літургія
16:00 – Святкова всенічна
7 січня. Різдво Христове
07:00 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
16:00 – Велика вечірня і коляда
8 січня. Собор Пресвятої Богородиці
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
17:00 – Велика вечірня і коляда
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
Вероніка Рой