Очільника Держрибагентства Львівщини викрили на хабарництві

Правоохоронці викрили на хабарництві начальника Управління Держагентства рибного господарства у Львівській області та його підлеглого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

На одержанні неправомірної грошової винагороди затримали начальника Управління Державного агентства рибного господарства у Львівській області. За даними слідства, високопосадовець систематично отримував хабарі від суб’єктів господарювання за нелегальне рибництво на околицях Львова й на території області.

Так, підприємці, які не мали відповідних дозвільних документів, але хотіли працювати на водоймах на Львівщині, регулярно платили хабарі главі згаданої держструктури.

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Посередником у цій схемі був держінспектор цього ж управління, якого якраз і спіймали на «гарячому». В подальшому неправомірну грошову винагороду, розмір якої в прокуратурі не називають, він мав передати своєму начальнику.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо очільнику держструктури запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Відомо, що начальником Управління Держагентства меліорації та рибного господарства у Львівській області є Леонід Кравець.

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