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Обласні конкурси проєктів місцевих ініціатив-2022: стартував прийом заявок

Вероніка Рой

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На Львівщині стартував обласний конкурси місцевих ініціатив та регіонального розвитку в межах Комплексної програми регіонального розвитку на 2022 рік. Триватиме прийом заявок на участь до 21 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

До участі в конкурсах запрошують такі категорії учасників:

  • Конкурс проєктів місцевих ініціатив – органи самоорганізації населення, ОСББ, громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні, міські ради;
  • Конкурс проєктів регіонального розвитку – сільські, селищні, міські ради та ініціатори спільних проєктів, що розроблені в рамках співробітництва територіальних громад (суб’єкти співробітництва відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад»). Одним заявником може бути подано не більше 2 проєктів.

Основні вимоги до проєктів

Проєкти місцевих ініціатив:

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  • нижня гранична вартість проєкту – 200 тис гривень;
  • верхню межу не обмежено;
  • забезпечення співвідношення фінансування 50/50 (50% – кошти обласного бюджету, 50% кошти місцевих бюджетів та небюджетний внесок конкурсанта);
  • максимальна сума субвенції з обласного бюджету не повинна перевищувати 750 тис. гривень.

Проєкти регіонального розвитку:

  • нижня межа – 1,5 млн гривень;
  • верхню межу не обмежено;
  • забезпечення співвідношення фінансування 70/30 (не більше 70% – кошти обласного бюджету, не менше 30% – кошти місцевих бюджеті);
  • максимальна сума субвенції з обласного бюджету не повинна перевищувати 3 млн гривень.

В межах конкурсів можуть реалізовуватись проєкти будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів комунальної форми власності, а також їх технічне переоснащення (закупівля обладнання та устаткування) в межах затверджених пріоритетів на 2022 рік.

Пріоритети конкурсу проєктів місцевих ініціатив:

  • Заклади загальної середньої та фахової передвищої освіти
  • Заклади дошкільної та позашкільної освіти
  • Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради та заклади профтехосвіти»
  • Охорона здоров’я
  • Культура
  • Історико-культурна спадщина та туризм
  • Безпека
  • Молодь та спорт
  • Інше

Пріоритети конкурсу проєктів регіонального розвитку:

  • Житлово-комунальне господарство
  • Медицина
  • Освіта
  • Безпека
  • Економіка та туризм
  • Інше

Прийом проєктів проводитимуть виключно на онлайн-платформі. Триватиме прийом заявок до 21 лютого 18.00.

Зауважимо, на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку на 2022 рік з обласного бюджету передбачено 132 млн грн по 66 млн грн на кожен конкурс.

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