Обласні конкурси проєктів місцевих ініціатив-2022: стартував прийом заявок

На Львівщині стартував обласний конкурси місцевих ініціатив та регіонального розвитку в межах Комплексної програми регіонального розвитку на 2022 рік. Триватиме прийом заявок на участь до 21 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

До участі в конкурсах запрошують такі категорії учасників:

Конкурс проєктів місцевих ініціатив – органи самоорганізації населення, ОСББ, громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні, міські ради;

Конкурс проєктів регіонального розвитку – сільські, селищні, міські ради та ініціатори спільних проєктів, що розроблені в рамках співробітництва територіальних громад (суб’єкти співробітництва відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад»). Одним заявником може бути подано не більше 2 проєктів.

Основні вимоги до проєктів

Проєкти місцевих ініціатив:

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нижня гранична вартість проєкту – 200 тис гривень;

верхню межу не обмежено;

забезпечення співвідношення фінансування 50/50 (50% – кошти обласного бюджету, 50% кошти місцевих бюджетів та небюджетний внесок конкурсанта);

максимальна сума субвенції з обласного бюджету не повинна перевищувати 750 тис. гривень.

Проєкти регіонального розвитку:

нижня межа – 1,5 млн гривень;

верхню межу не обмежено;

забезпечення співвідношення фінансування 70/30 (не більше 70% – кошти обласного бюджету, не менше 30% – кошти місцевих бюджеті);

максимальна сума субвенції з обласного бюджету не повинна перевищувати 3 млн гривень.

В межах конкурсів можуть реалізовуватись проєкти будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів комунальної форми власності, а також їх технічне переоснащення (закупівля обладнання та устаткування) в межах затверджених пріоритетів на 2022 рік.

Пріоритети конкурсу проєктів місцевих ініціатив:

Заклади загальної середньої та фахової передвищої освіти

Заклади дошкільної та позашкільної освіти

Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради та заклади профтехосвіти»

Охорона здоров’я

Культура

Історико-культурна спадщина та туризм

Безпека

Молодь та спорт

Інше

Пріоритети конкурсу проєктів регіонального розвитку:

Житлово-комунальне господарство

Медицина

Освіта

Безпека

Економіка та туризм

Інше

Прийом проєктів проводитимуть виключно на онлайн-платформі. Триватиме прийом заявок до 21 лютого 18.00.

Зауважимо, на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку на 2022 рік з обласного бюджету передбачено 132 млн грн по 66 млн грн на кожен конкурс.

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