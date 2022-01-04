Обласні конкурси проєктів місцевих ініціатив-2022: стартував прийом заявок

На Львівщині стартував обласний конкурси місцевих ініціатив та регіонального розвитку в межах Комплексної програми регіонального розвитку на 2022 рік. Триватиме прийом заявок на участь до 21 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.
До участі в конкурсах запрошують такі категорії учасників:
- Конкурс проєктів місцевих ініціатив – органи самоорганізації населення, ОСББ, громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні, міські ради;
- Конкурс проєктів регіонального розвитку – сільські, селищні, міські ради та ініціатори спільних проєктів, що розроблені в рамках співробітництва територіальних громад (суб’єкти співробітництва відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад»). Одним заявником може бути подано не більше 2 проєктів.
Основні вимоги до проєктів
Проєкти місцевих ініціатив:
- нижня гранична вартість проєкту – 200 тис гривень;
- верхню межу не обмежено;
- забезпечення співвідношення фінансування 50/50 (50% – кошти обласного бюджету, 50% кошти місцевих бюджетів та небюджетний внесок конкурсанта);
- максимальна сума субвенції з обласного бюджету не повинна перевищувати 750 тис. гривень.
Проєкти регіонального розвитку:
- нижня межа – 1,5 млн гривень;
- верхню межу не обмежено;
- забезпечення співвідношення фінансування 70/30 (не більше 70% – кошти обласного бюджету, не менше 30% – кошти місцевих бюджеті);
- максимальна сума субвенції з обласного бюджету не повинна перевищувати 3 млн гривень.
В межах конкурсів можуть реалізовуватись проєкти будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів комунальної форми власності, а також їх технічне переоснащення (закупівля обладнання та устаткування) в межах затверджених пріоритетів на 2022 рік.
Пріоритети конкурсу проєктів місцевих ініціатив:
- Заклади загальної середньої та фахової передвищої освіти
- Заклади дошкільної та позашкільної освіти
- Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради та заклади профтехосвіти»
- Охорона здоров’я
- Культура
- Історико-культурна спадщина та туризм
- Безпека
- Молодь та спорт
- Інше
Пріоритети конкурсу проєктів регіонального розвитку:
- Житлово-комунальне господарство
- Медицина
- Освіта
- Безпека
- Економіка та туризм
- Інше
Прийом проєктів проводитимуть виключно на онлайн-платформі. Триватиме прийом заявок до 21 лютого 18.00.
Зауважимо, на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку на 2022 рік з обласного бюджету передбачено 132 млн грн по 66 млн грн на кожен конкурс.
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Вероніка Рой