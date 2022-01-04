На пішохідному переході у Львові збили 18-річну дівчину

У Львові водій «Мазди» збив на пішохідному переході 18-річну дівчину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у понеділок, 3 січня, орієнтовно о 17:15 год. на вулиці Богданівській. Тут водій автомобіля «Мазда 6», 58-річний львів’янин, на пішохідному переході збив 18-річну дівчину, жительку одного зі сіл Львівського району.

Потерпілу з травмами негайно забрали до лікарні.

Реклама партнерів

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.