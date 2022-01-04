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Французькі науковці заявляють, що виявили новий штам коронавірусу

Вероніка Рой

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Науковці з інституту інфекційних захворювань у Марселі виявили новий штам коронавірусу, повідомляють французькі засоби інформації. Даних про загрозу нового варіанту та його заразність поки що немає. Про це пише Радіо Свобода.

Новий штам виявили у мандрівників, які повернулися до Франції з Камеруну. Тести показали у 12 заражених «атипову комбінацію мутацій». У попередньому дослідженні зазначається, що у новому штамі виявлено 46 мутацій.

У Франції впродовж останніх днів фіксують рекордну кількість заражень – понад 200 тисяч на добу. Це повʼязано з поширенням штаму «омікрон», виявленого у Південно-Африканській Республіці наприкінці листопада. На його частку припадає до 60 відсотків випадків зараження.

Влада країни запроваджує нові обмеження, щоб зупинити поширення вірусу. Французький парламент почав обговорювати законопроєкт, який унеможливить похід у кіно, ресторан чи поїздку на поїзді без сертифікату про вакцинацію. Члени парламенту вже заявили, що отримують образи та погрози від противників вакцинації.

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