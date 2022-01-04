26-річний злодій виніс з будинку у Турці грошей та коштовностей на понад 100 тисяч

Поліцейські затримали 27-річного молодика, якого підозрюють у крадіжці з будинку у місті Турка. Зловмисник проник у будинок та викрав звідки грошей та коштовностей на більш ніж 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

До поліції 3 січня надійшло повідомлення від 26-річного мешканця міста Турка. За словами заявника, з помешкання були викрадені грошові кошти та ювелірні вироби на загальну суму близько 100 тисяч гривень.

На місці події працювали правоохоронці. Вони встановили, що до вчинення крадіжки причетний 27-річний житель міста Борислав. Його було затримано, а речові докази вилучені.

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Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція