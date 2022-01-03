В Рава-Руській Volkswagen насмерть збив пішохода

У неділю, 2 січня, у Рава-Руській на Львівщині водійка автомобіля Volkswagen Passat насмерть збила 66-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія стлась близько 18:20 год. на вулиці 1 Листопада у Рава-Руській.

37-річна водійка автомобіля Volkswagen Passat збила пішохода. Від отриманих травм 66-річний чоловік помер на місці ДТП.

Обставини події встановлюються.

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