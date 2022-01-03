Український журналіст заявив, що виїхав з Росії через загрозу безпеці

Український журналіст Роман Цимбалюк, який понад 10 років працював у Москві для інформагентства УНІАН, залишив територію Росії після виклику на допит в місцеву прокуратуру. Йому закидають розпалення ворожнечі через проукраїнські висловлювання. Про це повідомляє hromadske.

«Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову», – сказав Цимбалюк.

Він додав, що протягом останніх двох місяців фактично «всі топові фігури» «російських інформаційних військ» пророкували йому проблеми.

Водночас наголошує, що поки невідомо, чи є справа взагалі. За словами журналіста, він з адвокатом серйозно ставиться до таких викликів і публікацій в російських провладних ЗМІ, оскільки є загроза оголошення його у розшук Інтерполу.

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«Замість мене прийшов (на допит – ред.) мій адвокат, а прокурори чомусь на цю “стрілку” не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягнути», – каже Цимбалюк.

У чому звинувачують?

У середині грудня адвокат Микола Полозов заявив, що на Романа Цимбалюка збираються завести справу за статтею «екстремізм» і викликали на допит 24 грудня. За даними російських ЗМІ, обвинувачення повідомляло про намір порушити адміністративну справу за статтею 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання міжнаціональної ворожнечі), що загрожує позбавленням волі від двох до п’яти років.

Слова, за які переслідують журналіста звучать так: «Шановні росіяни! Можете до нас ставитися як завгодно, називати нас як завгодно, навіть використовувати лексику Скабєєвої-Соловйова. Але знайте, що якщо ваші військові чи люди без розпізнавальний знаків перетнуть кордон України зі зброєю – їх вб’ють, знищать як скажених псів».

Що відомо про Цимбалюка?

Роман Цимбалюк – український журналіст, який понад 10 років працював у Москві для інформагентства УНІАН, співпрацював з «1+1» та «Радіо Свобода». Він відомий своїми гострими запитаннями до Володимира Путіна, зокрема, і про російські війська на Донбасі. Також він має один із найпопулярніших суспільно-політичних YouTube каналів в Україні, на якому вже понад 400 тисяч підписників».

На сайті УНІАН вказано, що Роман Цимбалюк – останній український журналіст, якого акредитували при МЗС Росії на постійній основі.

У 2017 році Цимбалюка та оператора Микиту Бородіна затримували в Росії після запису інтерв’ю з аспірантом Московського державного університету, який вивісив прапор України. За декілька годин правоохоронці відпустили медійників

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