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У Львові прооперували чоловіка з паралізованими долонями

Ольга Денисяка

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Львівські хірурги прооперували 43-річного чоловіка, який декілька років жив з захворюванням, що паралізовувало рух долоні. Про це йдеться у Facebook Першого медоб’єднання Львова.

«Три роки «паралізуюча павутина» в долоні змушувала його руку стискатися в кулак. Коли жодна сила не здатна була розігнути заціпенілі пальці чоловіка, на допомогу прийшли наші лікарі. Вони забрали “павутиння”, аби повернути свободу рухів», – йдеться в повідомленні.

Пацієнтові 43 роки, він працює будівельником. Головний його інструмент – руки. Однак, три роки тому він почав помічати, що пальці на правій руці затерпають. Спершу чоловік подумав, що це від великого навантаження, але згодом помітив, що оніміння, поколювання і спазми на руці не минають навіть під час тривалого відпочинку.

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За рік на долоні утворився невеликий рубець, а під шкірою наче з’явилася «павутина», яка зі всієї сили стискала пальці Андрія у кулак. Нестерпно було навіть втримати телефон, не те що цеглу на роботі.

Ця «павутина» виявилась контрактурою Дюпюїтрена. Це захворювання дуже часто спіткає чоловіків після 40 років, які багато працюють руками: будівельників, мулярів, є випадки і серед водіїв.

«Аби повернутися до нормального життя і працювати, Андрію довелося наважитися на операцію. Це 40 хвилин хірургічного втручання, під час якого лікарі видаляють «павутину». Ефект помітний одразу: наприкінці операції пальці уже вільно згинаються і розгинаються», –  розповідають медики.

Оскільки операція була під місцевим знеболенням, то уже за три дні Андрій повернувся додому. Попереду місяць реабілітації, після якої він нарешті зможе повернутися до роботи.

У медзакладі зазначають, що щороку  хірурги 8-ї лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова виконують майже дві сотні таких подібних втручань.

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Фото: Перше територіальне медичне об’єднання Львова 

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