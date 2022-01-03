Польща може посилити карантин

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський заявив, що коронавірусні обмеження у країні можуть посилити вже цього тижня. Про це він заявив в ефірі RMF FM, повідомляє Європейська правда.

Адам Недзельський повідомив, що уряд розглядає введення нових обмежень.

«Коли весь арсенал щеплень вичерпано, використовується все, що залишилося під рукою. Під рукою залишаються обмеження. Якщо ми побачимо продовження тенденції до зростання кількості інфекцій цього тижня з близько 20 000 зайнятих лікарняних ліжок, що все ще дуже високо, так, тоді ми будемо приймати більш жорсткі рішення», – сказав Недзельський.

За його словами, рішення про це можуть бути прийняті вже в середу або п’ятницю.

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Адам Недзельський повідомив, що за останні 24 години у Польщі було виявлено 6422 нових інфікування коронавірусом. Водночас, за даними ЗМІ, у польському уряді поки немає однозначної підтримки посилення обмежень.

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