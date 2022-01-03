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«Дударик» та «Курбаси» виступлять з Різдвяним концертом у Львові

Ольга Денисяка

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31 січня у Львівському національному театрі ім. М. Заньковецької національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» разом із фолк гуртом «Курбаси» та акустичним бендом презентуватимуть Різдвяний концерт. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

За словами директора та диригента НАЧХК «Дударик» Дмитра Кацала, артисти підготували незнані давні колядки і їх новітнє прочитання, а також суперенергетичні щедрівки.

«Неймовірний симбіоз різдвяної та новорічної музики та ще й в модерній оправі – все це у нашому різдвяному концерті! Гості-колядники, а на завершення, окремі твори із золотої скарбниці Різдва. Поспішайте придбати квитки заздалегідь, щоб обрати найкращі місця», – запрошують Дударики та Курбаси.

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Концерт відбудеться 31 січня о 19:00 год. Квитки можна придбати з посиланнями тут і тут.

Довідково:

Заснував капелу «Дударик» 1971 році – провідний український диригент Микола Кацал за сприяння Українського Музичного Товариства у Львові. З того часу «Дударик» підкорив провідні сцени світу. Капела дала понад 3000 концертів у найпрестижніших концертних залах України і світу, серед яких Карнегі Хол, Собор паризької Богоматері, Ванкувер Ейр Плейс, Варшавська філармонія, Палац «Україна», національна опера України, Національна філармонія. Універсальність «Дударика» дивує: в репертуарі колективу представлений весь спектр давньої та сучасної музики.

Курбаси –  український етно-гурт, який створили в 2009 році акторки львівського театру імені Л. Курбаса Наталія Рибка-Пархоменко, Марія Онещак і Мирослава Рачинська. Надихаючись у своїй творчості українською народною піснею, учасниці гурту разом з музикантами створюють музично-театральні дійства часто з багатою сценографією та використанням сучасних візуальних засобів.

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