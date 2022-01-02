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З 1 січня в Україні подорожчали біометричні паспорти: нові ціни

Вероніка Рой

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З 1 січня в Україні зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це йдеться на сайті Державної міграційної служби України.

З 1 січня 2022 року Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів.

У зв’язку з цим зросте і вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та закордонного паспорта.

Паспорт громадянина України (ID-картка)

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  • Оформлення ID-картка вперше – безплатне.
  • Оформлення до 20 робочих днів – із 363 грн зросла вартість до 372 грн.
  • Оформлення до 10 робочих днів – із 489 грн зросла вартість до 498 грн.

Біометричний паспорт для виїзду за кордон

  • Оформлення до 20 робочих днів –з 694 грн зросла вартість до 733 грн.
  • Оформлення до 7 та до 3 робочих днів за наявності підстав – з 1046 грн зросла вартість до 1085 грн.

У ДМС зауважують, що українці, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають документи за старою ціною.

Натомість ті особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31 грудня 2021, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

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