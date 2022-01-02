У селі біля Львова під колесами авто загинув 59-річний чоловік

У суботу, 1 січня, у селі Чишки автомобіль «Опель Віваро» насмерть збив 59-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 17:38 год. на трасі Київ-Чоп в селі Чишки. 56-річний водій автомобіля «Опель Віваро» наїхав на пішохода.

Постраждалим виявився 59-річний жителя села Волиця. Чоловік від отриманих травм помер на місці аварії. Обставини події встановлюються.

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