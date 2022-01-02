У «Краківці» службовий пес винюхав наркотики у двох мандрівників

У пункті пропуску «Краківець» службовий пес прикордонників винюхав у двох молодиків наркотики, які вони намагалися незаконно перевезти через кордон. Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

Молодики прямували двома рейсовими автобусами на виїзд з України як пасажири ввечері 1 січня. Прикордонники кажуть, що хлопці мали при собі наркотики і наркомісткі таблетки та розраховували, що перетнуть кордон без проблем, бо ж «святкові дні». Втім службовий собака винюхав у хлопців наркотики.

«Як з’ясувалося під час особистого огляду, один із українців віз з собою кілька згортків з білою речовиною, зі слів подорожувальника, метадону, два блістери з пігулками, що містять наркотичну речовину «метадон-3Н» по 25 мг кожна та кілька пігулок, що містить наркотичну речовину «трамадол» по 200 мг кожна. Інший наш краянин в чохлі телефона приховав згорток з білою речовиною, зі слів хлопця, амфетамін, та прилади для споживання наркотичних речовин зі смолами, які за своїми властивостями є аналогами наркотичних речовин та за переміщення яких також передбачена відповідальність», – зазначили прикордонники.

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За даними фактами прикордонники направили повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ст. 309 ККУ «Незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

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Фото: прикордонники