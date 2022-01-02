У горах Львівщини – значна сніголавинна небезпека

У неділю, 2 січня, у горах Львівщини очікується сніголавинна небезпека. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС у України.

За даними УкрГідрометцентру, 2 та 3 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Також 2 січня сніголавинна небезпека зберігатиметься у горах Івано-Франківської області.

Рятувальники нагадують, що вирушаючи у туристичний похід, слід дотримуватися певних правил:

обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще — зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;

на рятувальних постах; уникайте походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;

переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу.

візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;

поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди; обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, – не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

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