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У горах Львівщини – значна сніголавинна небезпека

Вероніка Рой

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У неділю, 2 січня, у горах Львівщини очікується сніголавинна небезпека. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС у України.

За даними УкрГідрометцентру, 2 та 3 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Також 2 січня сніголавинна небезпека зберігатиметься у горах Івано-Франківської області.

Рятувальники нагадують, що вирушаючи у туристичний похід, слід дотримуватися певних правил:

  • обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще — зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;
  • уникайте походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;
  • переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу.
  • візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;
  • поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди; обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, – не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

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