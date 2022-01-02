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У 2021 році львівський аеропорт перевіз майже 2 млн пасажирів

Вероніка Рой

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У 2021 році Міжнародний аеропорт «Львів» прийняв 1,8 млн пасажирів, що на понад 800 тисяч більше, ніж у 2020 році. Про це йдеться на сторінці аеропорту у Facebook.

Приріст пасажиропотоку аеропорту «Львів» у 2021 році склав 108,8%. Торік аеропорт перевіз 1,8 млн пасажирів. За рік цей показник зріс на 878 тисяч пасажирів у порівнянні з 2020 роком. Також минулого року кількість рейсів зросла на 76% – 9 914 до 17 444.

У грудні 2021 року аеропорт «Львів» перевіз 160,2 тис. пасажирів, що на 235 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грудні було здійснено 1 757 рейсів, що на 136,2% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (744).

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