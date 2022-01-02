На Львівщині прогнозують до 7° тепла

На Львівщині у найближчі дні прогнозують теплу погоду, стовпчики термометра піднімуться до 7° тепла. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометцентрі.

3 січня в області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

У вівторок, 4 січня, на Львівщині теж буде хмарна погода з проясненнями. Вночі часом невеликі опади, вдень дощ, місцями з мокрим снігом. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, вночі місцями, вдень по всій території пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

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5 січня в області буде хмарна погода. Часом дощ, в горах з мокрим снігом. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, вночі місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби 2 – 7° тепла.

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