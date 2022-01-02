На Львівщині оштрафували поляків через трофі-рейд у Карпатах

29 грудня у Самбірському районі Львівщини на п’ятьох громадян Польщі склали адмінпротоколи за проведення трофі-рейду у заповідних зонах Карпат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Дежекоінспекції у Львівській області.

На території Самбірського району працівники інспекції спільно із прикордонниками, лісовою охороною лісогосподарських підприємств та поліцейськими перевірили проведення трофі-рейдів в Карпатах власниками позашляховиків, які прибули з Польщі. Організувало перегони туристичне агенство PRZYGODY4x4.PL.

Державними інспекторами виявлено факт заїзду 5 позашляховиків на територію природно-заповідного фонду в квартал 18 Дністрянського лісництва Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс». Він включений до території новоствореного Національного природного парку «Королівські Бескиди». Відтак це є порушенням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

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«На місці події на громадян Республіки Польща – водіїв транспортних засобів – було складено протоколи, що передбачене статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім цього, з учасниками трофі-рейду було проведено роз’яснювальну роботу стосовно дотримання вимог природоохоронного законодавства при проведенні джипінгу на території України», – зазначають в еконіспекції.

Складені протоколи будуть скеровані в Самбірський районний суд. Проводиться розрахунок заподіяної територіям природно-заповідного фонду шкоди.

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Фото та відео: екоінпекція