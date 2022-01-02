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МВС запропонувало уряду змінити ПДР

Вероніка Рой

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В Україні хочуть змінити правила дорожнього руху. Відповідний проєкт постанови підготувало Міністерство внутрішніх справ. Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з проєктом постанови, в Україні можуть ввести штрафи за їзду на літній шині взимку.

«Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством при наявності таких технічних несправностей і невідповідності наступним вимогам: з 1 жовтня по 31 березня на транспортний засіб встановлені літні шини», – йдеться в документі.

При цьому з ПДР можуть виключити вимогу щодо того, що слизькій дорозі рекомендується використовувати шини, відповідні стану проїжджої частини.

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Крім того, водіїв автомобілів на механіці хочуть зобов’язати під час їзди включати денні ходові вогні, а при їх відсутності – ближнє світло фар.

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