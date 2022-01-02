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Кіпр запроваджує нові обмеження для туристів

Вероніка Рой

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З 4 січня 2022 року Кіпр запроваджує нові обмеження для іноземних туристів. Їм доведеться робити три тести на коронавірус. Про це пише Громадське.

Так, з 4 січня 2022 року і попередньо до 15 січня всі пасажири, які прибувають до Кіпру, зобов’язані зробити ПЛР-тести протягом 48 годин до прильоту.

Також усі пасажири, незалежно від того, вакциновані вони проти COVID-19 чи ні, повинні власним коштом робити ПЛР-тести після прибуття на Кіпр.

Після прибуття на Кіпр громадянам потрібно пройти лабораторний контроль. Вартість лабораторного контролю – 15 євро (465 грн) в аеропорту Ларнаки та 19 євро (590 грн) в аеропорту Пафоса. Результат тесту буде доступний за посиланням ось тут протягом 3 годин.

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Третій раз тестування на коронавірус необхідно зробити у формі експрес-тесту на антиген через 72 години після прибуття до країни.

Також діятимуть обмеження і всередині країни. Уряд Кіпру вимагає від туристів використовувати подвійну хірургічну маску або маску з високим ступенем захисту (наприклад, типу KN95 або типу FFP2). Тканинної маски для обличчя вимагають уникати.

У країні обов’язкове використання захисної маски для обличчя в усіх приміщеннях і на вулиці.

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