Без грубих порушень, але з п’яними водіями: у поліції розповіли, як пройшла новорічна ніч на Львівщині

Під час святкування Нового року на Львівщині поліцейські отримали понад тисячу звернень мешканців області, а також зловили 34 водіїв, які керували автівками напідпитку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За першу добу 2022 року до поліції надійшло більше тисячі звернень та повідомлень від громадян – усі вони опрацьовані.

Проте, зі слів поліцейських, грубих порушень публічного порядку не виявлено. Натомість було виявлено 34 водіїв, котрі керували автіками у стані алкогольного сп’яніння. На них поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення. Водіїв закликають водіїв не зловживати спиртним та ретельно дотримуйтесь Правил дорожнього руху.

«Правоохоронці й надалі несуть службу у посиленому режимі. Збільшено кількість поліцейських нарядів для попередження та оперативного реагування на повідомлення громадян та правопорушення, створені додаткові слідчо-оперативні та мобільні вибухотехнічні групи, у такому ж режимі працюють й співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини», – запевняють у поліції.

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Також мешканцям Львівщини нагадують про необхідність подбати про безпеку своїх помешкань, особливо, якщо святкування відбувається не вдома.

У випадку, якщо ви стали жертвою чи очевидцем скоєння злочину або правопорушення, повідомляйте про це на оперативну лінію 102, у територіальні підрозділи поліції, або звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулиці. У такий самий спосіб повідомляйте про підозрілі предмети, виявлені у публічних місцях.

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