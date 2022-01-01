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Святкування Нового року у Львові завершилося вбивством

Вероніка Рой

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У Львові під час святкування Нового року 39-річний чоловік зарізав знайомого, що винаймав у нього квартиру. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився 1 січня у квартирі одного з будинків на вулиці Лемика у Львові. Близько 02:00 год. поліцейські отримали повідомлення від медиків про тіло 50-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті, яке виявлене у помешканні. За словами медиків, причиною смерті стала колото-різана рана в ділянці серця.

На місце події приїхали правоохоронці. Вони встановили, що під час святкування Нового року між 39-річним власником помешкання та мешканцем Черкаської області, який винаймав у нього житло, виник конфлікт. Під час сварки господар вдарив квартиранта ножем в груди, завдавши йому смертельного поранення.

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Правоохоронці затримали зловмисника, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

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