На Личаківській мікроавтобус насмерть збив львів’янку

У п’ятницю, 31 грудня, у Львові на вулиці Личаківській мікроавтобус Mercedes Benz насмерть збив 43-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 06:30 год. на вулиці Личаківській у Львові. 43-річний львів’янин, який керував мікроавтобусом Mercedes Benz 409D наїхав на жінку пішохода.

Постраждалою виявилася 54-річна львів’янка, яка від отриманих трав померла в лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Обставини події встановлюються.

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