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На Яворівщині двоє чоловіків застрелили собаку, поліція почала розслідування

Вероніка Рой

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У селі на Яворівщині двоє чоловіків з мисливської рушниці застрелили бельгійського вівчара. Наразі поліцейські розслідують факт вбивства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

1 січня близько 9:30 год. поліцейські отримали повідомлення від мешканця одного з сіл Яворівського району про вбивство його собаки – бельгійського вівчара.

На місці події працювали правоохоронці. Як попередньо встановили правоохоронці, собака був застрелений з мисливської рушниці. До скоєння злочину причетні двоє мешканців села, обидва віком 52 роки.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на термін від п’яти до восьми років.

Призначені експертизи, досудове розслідування триває.

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