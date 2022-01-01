Львів’ян кличуть на «На Різдво до гаю». Програма

7 та 8 січня львів’ян та гостей міста запрошують у Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай) на святкову забаву «На Різдво в Гаю». Відвідувачі матимуть змогу поринути у різдвяні традиції та українське Різдво. Про це йдеться на сторінці Музею у Facebook.
«Якщо вам хочеться торкнутися автентики та відчути магію родинного свята – чекаємо у Львівському скансені. Саме тут живе Дух Різдва – у старій бойківській церкві, у колоритній гуцульській ґражді чи на багатій покутській садибі… Так наче у фільмах Параджанова чи Миколайчука, тільки все по-справжньому!», – йдеться у повідомленні.
Програма свята:
7 січня 14.00 – 16.30 подвір’я церкви зі с. Кривка:
- коляда з гуртом звіздарів
- мистецькі вертепи у Різдвяній шопці
- ексклюзивна екскурсія «Українське Різдво» (лише за попереднім записом https://cutt.ly/jUQDzv9 , кількість учасників обмежена, тож поспішайте зголоситися)
8 січня 14.00 – 16.30 подвір’я церкви зі с. Кривка:
- мистецькі вертепи у Різдвяній шопці
- колядничий гурт з «Дударика»
- ексклюзивна екскурсія “Українське Різдво” (лише за попереднім записом https://cutt.ly/jUQDzv9, кількість учасників обмежена, тож поспішайте зголоситися)
16.30 – 19.00 садиба зі с. Вербівець:
- народні танці та спільна коляда з найкращими музикантами Львова
- танці з ДРИҐом,
- Lemko Bluegrass Band,
- Соломія Чубай зі своїми друзями музикантами,
- Василь Карвацький,
- Гурт “Курбаси”,
- MANU DJ,
- ведучий Павло Гоц
Крім того, на гостей свята чекають різдвяні інтер’єри, святкові фотозони, «жива» шопка, автентична кухня від «Бойківської гостини», трав’яний чай за коляду!
Вхід до Музею 7-8 січня – 100 грн (загальний квиток), 50 грн (пільговий квиток).
Усі заходи відбуватимуться у рамках благодійного проєкту Львівського скансену «Об’єднуємо друзів Музею», що покликаний акумулювати кошти на реставрацію музейних об’єктів. Відвідавши різдвяний скансен, львів’яни посприяють збереженню унікальних пам’яток народної архітектури.
З програмою заходів на новорічно-різдвяні свята у Львові можна ознайомитися за посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
Вероніка Рой