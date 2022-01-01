Львів’ян кличуть на «На Різдво до гаю». Програма

7 та 8 січня львів’ян та гостей міста запрошують у Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай) на святкову забаву «На Різдво в Гаю». Відвідувачі матимуть змогу поринути у різдвяні традиції та українське Різдво. Про це йдеться на сторінці Музею у Facebook.

«Якщо вам хочеться торкнутися автентики та відчути магію родинного свята – чекаємо у Львівському скансені. Саме тут живе Дух Різдва – у старій бойківській церкві, у колоритній гуцульській ґражді чи на багатій покутській садибі… Так наче у фільмах Параджанова чи Миколайчука, тільки все по-справжньому!», – йдеться у повідомленні.

Програма свята:

7 січня 14.00 – 16.30 подвір’я церкви зі с. Кривка:

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коляда з гуртом звіздарів

мистецькі вертепи у Різдвяній шопці

ексклюзивна екскурсія «Українське Різдво» (лише за попереднім записом https://cutt.ly/jUQDzv9 , кількість учасників обмежена, тож поспішайте зголоситися)

8 січня 14.00 – 16.30 подвір’я церкви зі с. Кривка:

мистецькі вертепи у Різдвяній шопці

колядничий гурт з «Дударика»

ексклюзивна екскурсія “Українське Різдво” (лише за попереднім записом https://cutt.ly/jUQDzv9, кількість учасників обмежена, тож поспішайте зголоситися)

16.30 – 19.00 садиба зі с. Вербівець:

народні танці та спільна коляда з найкращими музикантами Львова

танці з ДРИҐом,

Lemko Bluegrass Band,

Соломія Чубай зі своїми друзями музикантами,

Василь Карвацький,

Гурт “Курбаси”,

MANU DJ,

ведучий Павло Гоц

Крім того, на гостей свята чекають різдвяні інтер’єри, святкові фотозони, «жива» шопка, автентична кухня від «Бойківської гостини», трав’яний чай за коляду!

Вхід до Музею 7-8 січня – 100 грн (загальний квиток), 50 грн (пільговий квиток).

Усі заходи відбуватимуться у рамках благодійного проєкту Львівського скансену «Об’єднуємо друзів Музею», що покликаний акумулювати кошти на реставрацію музейних об’єктів. Відвідавши різдвяний скансен, львів’яни посприяють збереженню унікальних пам’яток народної архітектури.

З програмою заходів на новорічно-різдвяні свята у Львові можна ознайомитися за посиланням.

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