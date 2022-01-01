Як у Львові вшанували пам'ять Степана Бандери

1 січня у Львові вшановували 113-ту річницю від дня народження голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Присутні поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері, що на пл. М. Кропивницького. Опісля відбулась спільна молитва за Україну та громадське віче.

«На історію України припадало не одне випробування. Навіть сьогодні ми живемо в часі російсько-української війни. Історія нашої держави, нашої нації завжди показувала всім приклад. І досі продовжує це робити, адже завдяки незламному духу і героїзму, Україна перемагала і буде перемагати. Кожна перемога – це віддане життя і вічна боротьба. Ми сьогодні тут, бо прикладом такої перемоги є Степан Бандера і сучасні Герої України, які просто зараз боронять незалежність нашої країни. Слава нашим Героям, слава Україні», – сказав Андрій Москаленко.

Довідка

Степан Бандера – український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б. Як активний діяч УВО та ОУН має законодавчо визначений статус «Борець за незалежність України у ХХ сторіччі».

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Фото: ЛМР